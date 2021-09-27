Киев, 27 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Чтобы понравиться избирателям, представители «Слуги народа» без зазрения совести используют идеи лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, заявил 27 сентября народный депутат от партии ОПЗЖ Юрий Загородний.

Rada.gov.ua Руслан Стефанчук

Парламентарий отметил, что очередным подтверждением этого тезиса является первый вице-спикер Верховной рады, один из лидеров «Слуги народа» Руслан Стефанчук, который «неуклюже пытается» выдать идею Медведчука о народовластии за свою.

Загородний отметил, что Стефанчук в ходе своего выступления о народовластии, о том, почему до сих пор жизненно важные вопросы власть решает кулуарно, а не выносит на всеукраинский референдум процитировал часть известной фразы Медведчука о том, что нет силы сильнее идеи, время которой пришло.

«Думаю, господин Стефанчук хорошо осведомлен, что именно под этим лозунгом Виктор Медведчук в 2012 году начал продвигать идею всеукраинского и местного референдумов по народной инициативе. Именно под этим лозунгом была разработана и стратегия национального успеха, и многие другие инициативы, которые нашли поддержку у миллионов украинцев», — отметил депутат.

Загородний подчеркнул, что Зеленский и его партия постоянно использовали идеи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — особенно это касается таких чувствительных вопросов, как подлинное народовластие и достижение гражданского мира на Украине.

«Всеукраинский референдум по народной инициативе, народовластие, «сшивание» страны, ментальное возвращение жителей Донбасса — на этих и других идеях Виктора Медведчука Зеленский пришел во власть. Более того, он и сегодня продолжает паразитировать на них. Но только Зеленский и «Квартал 95» строят не сильную, успешную Украину, а полицейское государство, где вместо верховенства права устанавливается Зе-право, где все живут по принципу «друзьям — все, врагам — закон». В украинских реалиях — Зе-закон», — резюмировал Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что в Раде нынешнего созыва Стефанчук возглавляет рабочую группу, которая занимается разработкой законодательства по вопросам прямой демократии или народовластия. В одном из последних интервью политик заявил о том, что группа работает над нормой, которая даст возможность отзыва того или иного должностного лица, который избран народом.