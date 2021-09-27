Казань, 27 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 27 сентября зарегистрировали 26 882 случая инфицирования коронавирусом, из них 62 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 23 114 ковид-пациентов, скончался 731 носитель вируса. За минувший день выписались по выздоровлении пять пациентов, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализировали за прошлый день 21 человека, 41 пациент лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 25 носителей вируса, 16 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в образовательных учреждениях с начала учебного года выявили 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в школах 22, остальные — в колледжах и вузах.

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