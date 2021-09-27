«Лидеры России» победили в суперфинале РФ Global Management Challenge
Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде завершился 15-ый национальный финал Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC). Участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!» — представили свои команды в финале и завоевали первое место в национальном суперфинале чемпионата Global Management Challenge.
В национальном финале приняли участие более 60 команд в составе управленцев, государственных служащих, предпринимателей, студентов и аспирантов из 40 регионов России. В том числе 15 команд, собранных из полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» и 10 команд из участников Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Оба проекта входят в платформу «Россия — страна возможностей». По итогам первого дня соревнований в профессиональной и студенческой лигах в суперфинал вышли 8 команд профессиональной лиги и 8 из студенческой.
По результатам национального суперфинала Global Management Challenge первое место завоевала команда «Весна», в состав которой входят участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!». Команда из трёх человек — Михаил Вишнивецкий (победитель Кубка по менеджменту «Управляй!»), Алексей Чуваев (полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России 2020») и Кирилл Никульченков. Они представят Россию на мировом финале чемпионата GMC 27−29 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде.
Национальный финал чемпионата Global Management Challenge проводится при поддержке Правительства Нижегородской области. Финальные мероприятия проекта проходили на площадках Корпоративного университета правительства Нижегородской области и открытого пространства «Точка Кипения» Агентства стратегических инициатив в Мининском Университете.
В торжественной церемонии награждения призёров и победителей национального финала GMC приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор РАНХиГС Владимир Мау, исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш (Португалия), Директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, руководитель департамента ключевых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Игорь Носов, генеральный директор компании «Sunlight», чемпион мира GMC-2009 Максим Хивинцев, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС) Вячеслав Шоптенко, директор Нижегородского института управления РАНХиГС Александр Парамонов.
В число призеров национального чемпионата GMC также вошла команда «Ugrateam-management» (Александр Деменко, Александр Скурихин, Алексей Шипилов, Алексей Малаев), представляющая Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, и команда «Аврора» (Константин Замков, Александр Кулагин, Андрей Охрименко, Андрей Очков), которые являются финалистами конкурса управленцев «Лидеры России 2021» и представляют Москву.
Глеб Никитин вручил ректору РАНХиГС Владимиру Мау юбилейную медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Также Глеб Никитин и Владимир Мау наградили лучшие команды специального этапа чемпионата Global Management Challenge «Лига Лидеров России» в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 — «СФО team» и «Аврора» соответственно, члены которых являются финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей».
Исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш (Португалия) отметил гостеприимную атмосферу Нижнего Новгорода, поздравил победителей национального Чемпионата GMC и пожелал им успеха в мировом этапе.
Важно отметить, что лучшей в студенческой лиге стала команда из Республики Карелия «Force Majeure», в которую также вошли представители проекта платформы «Россия — страна возможностей» — Молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Призом для ребят станет участие в мировом финале в качестве наблюдателей, где они смогут приобрести новый опыт, общаясь с другими командами.
В рамках церемонии закрытия национального этапа Чемпионата было объявлено о том, что в следующем году национальный финал Global Management Challenge — 2022 примет Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Global Management Challenge (GMC) — один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Он основан на компьютерной учебной модели (бизнес-симуляторе) и имитирует управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Ежегодно около 6000 участников соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности своих виртуальных компаний, за 15 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие более 100 000 человек.