Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Министра здравоохранения Бурятии будут назначать по согласованию с федеральным Минздравом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, этот вопрос был поднят сегодня, 27 сентября на 19-й сессии Народного хурала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство здравоохранения

«Получено положительное заключение. Предлагаем принять данный законопроект в двух чтениях», — отметила зампред комитета заксобрания по социальной политикеСветлана Будаева.

По итогам обсуждений, законопроект был принят в первом чтении.