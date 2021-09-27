Оренбург, , 11:54 — REGNUM Избранным депутатам Государственной думы от Оренбургской области вручили удостоверения, сообщает 27 сентября облизбирком.

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Избирательная комиссия региона зарегистрировала избранных по одномандатным округам депутатов. Присутствовавшим на заседании Олегу Димову и Андрею Аникееву вручили документы.

Как отметила председатель облизбиркома Евгения Ивлева, все избранные кандидаты уведомили облизбирком о том, что они готовы принять мандаты депутатов Государственной думы и обязанностей, несовместимых со статусом депутатов, не имеют.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по одномандатным округам в рамках избирательной кампании регистрация прошли 22 кандидата от восьми партий. Победу одержали единороссы Виктор Заварзин (31,66% голосов избирателей), Олег Димов (42,05%) и Андрей Аникеев (36,75%). Стоит отметить, что Заварзин являлся депутатом и Госдумы прошлого созыва.

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