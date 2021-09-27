Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. За последние сутки в Северной столице по результатам тестов выявили 1527 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 27 сентября в федеральном оперштабе. Это на 528 человек меньше, чем в предыдущие сутки, что является характерным показателем для выходных дней, когда объем тестирования падает.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии в Петербурге выявили 615 177 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 576 420 человек, в том числе 526 человек были выписаны за истекшие сутки.

За 26 сентября в Петербурге констатировали 55 летальных исходов, причиной которых стал COVID-19. Это на один случай меньше, чем в предыдущий день. Всего от ковида за время пандемии Петербург потерял уже 21 680 человек. Летальность болезни остается на уровне 3,5%, то есть из 1 тысячи заразившихся умирает примерно 35 человек.