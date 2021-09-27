Москва, 27 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В 2021 году ближе к Новому году розничные цены на красную икру будут не выше, чем в 2020 году. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин, передаёт «Прайм».

Наталья Диева ИА REGNUM Бутерброды с красной икрой

По его словам, сейчас в России добыча икры превышает показатели 2020 года. При этом роста покупательской способности российских граждан не наблюдается, спрос на красную икру низкий.

К Новому году Рыбный союз прогнозирует оптовые цены на икру горбуши в 3450—3600 руб. за 1 кг, икру кеты — 4200−4400 руб. нерки — 3800−4000 руб. В 2020 году к Новому году цены выросли до 5500 руб. за 1 кг, весне — до 6000 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года красная икра в российских магазинах подорожала на 30% по сравнению с 2019 годом.

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