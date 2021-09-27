Сеул, , 11:53 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству предпринять все возможные усилия для борьбы с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 27 сентября в ходе еженедельной встречи с премьер-министром Ким Бу Гёмом.

Лидер Южной Кореи напомнил, что страна готовится к поэтапному смягчению мер социального дистанцирования и восстановлению нормальной жизни населения.

Для того, чтобы данные планы можно было реализовать в кратчайшие сроки глава государства отметил необходимость сгладить всплеск заболеваемости после праздника урожая и поминовения предков Чхусок.

Он призвал правительство и местные органы власти обратить особое внимание на обеспечение достаточного количества больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Бу Гём согласились с необходимостью ускорить темпы вакцинации от COVID-19.