Киев, , 12:01 — REGNUM Правительство Украины уволило оставшихся членов наблюдательного совета «Нафтогаза» и временно забрало его функции. Об этом сообщает 27 сентября «РБК-Украина», ссылаясь на собственный источник.

Функции набсовета перешли к кабинету министров на время, пока не будет назначен новый состав. Как сообщало ИА REGNUM, ранее три члена набсовета компании — Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден — заявили об отставке, так как не нашли общего языка с новым главой «Нафтогаза»Юрием Витренко.

Теперь кабмин уволил троих членов набсовета от государства. Это Юлия Ковалив, Наталия Бойко и Юлия Свириденко.

«Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому теперь акционер (Кабмин) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения», — написала Ковалив в Facebook.

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