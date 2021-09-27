Москва, 27 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 27 сентября поблагодарил воспитателей за их работу и поздравил их с профессиональным праздником.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

На личной странице «ВКонтакте» мэр написал, что День воспитателя является одним из самых душевных праздников.

«В Москве работают больше 30 тыс. воспитателей, а еще их помощники, дефектологи, психологи, логопеды», — рассказал Собянин.

Он сказал «огромное спасибо» за то, что воспитателя заботятся о детях, пока их родители находятся на работе, помогают делать первые шаги в жизни и учат дружить.

«Это сложная и благородная работа», — отметил мэр.