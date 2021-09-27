Пекин, 27 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли серии «Цзилинь-1» провел 27 сентября Китай, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Nasa.gov Спутник

Уточняется, что запуск космического аппарата был осуществлён в 14:19 (09:19 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной провинции Ганьсу, на ракете-носителе на твердом топливе «Куайчжоу-1А».

Также известно, что указанный спутник предназначен для развития умных городов, проведения разведки ресурсов, сбора информации для землемерных работ, а также для нужд лесного хозяйства и экологического мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вьетнамский спутник NanoDragon будет запущен на орбиту Земли 1 октября.