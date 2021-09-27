Пенза, 27 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Пензенской области коронавирус за минувший день выявили у 245 человек, накануне заболели 239 жителей. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 27 сентября в регионе всего зарегистрировали 69 852 случая заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 57 352 жителя, в том числе за сутки — 73 человека. Скончался с начала наблюдения 2641 ковид-пациент, из них за последние 24 часа — 22 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 31 октября продлили режим повышенной готовности из-за угрозы начала четвертой волны COVID-19.

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