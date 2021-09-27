Владивосток, 27 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Приморье водителю большегруза Volvo, под которым упал мост в Осиновке Михайловского района, изменили условный срок на четыре года колонии-поселения. В результате обрушения моста погибла женщина-водитель и её малолетняя дочь. Приморцы до сих пор помнят трагедию трехлетней давности.

Primorsky.ru Приморье

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В Приморском краевом суде 27 сентября состоялось апелляционное слушание по делу о дальнобойщике — вместо условного срока водитель должен отправиться в колонию-поселение.

По информации VL.ru, суд принял сторону прокурора и частично удовлетворил его иск. Адвокат осужденного ждёт копию судебного постановления. После её получения планируется обжаловать решение через 9-й кассационный суд общей юрисдикции.

Адвокат настаивал на полном оправдании, однако прокуратура добилась реального срока.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина с трехлетней дочкой погибли при обрушении моста в Михайловском районе осенью 2018 года.

Обрушение моста произошло из-за того, что водитель грузовика перевозил слишком тяжелый прицеп (20 т). Только после того, как из придавившего автомобиль прицепа выгрузили картофель, поврежденную машину удалось извлечь.

Знака ограничения массы 20 т в момент аварии не было, его установили уже после, пишут в региональных соцсетях приморцы, обсуждая приговор и трагедию.

В 2020 году водителя суд приговорил к четырём годам колонии-поселения. Через три месяца приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение.

В 2021 году наказание было изменено на три года условного срока.