Воронеж, 27 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 541 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 сентября. Сутками ранее сообщалось о 546 новых заболевших ковидом.

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Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 131 638 человек.

За сутки 317 человек признаны выздоровевшими после COVID-19, за тот же период зарегистрирована смерть 17 ковид-пациентов. В общей сложности в регионе победили инфекцию 109 856 человек, жертвами коронавируса и осложнений на его фоне стали 5 702 воронежца.