Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Группа из 16 собственников квартир в жилом доме в центре Петербурга долгое время отказывалась пускать сотрудников жилкомсервиса и энергокомпании в помещение находящегося в здании теплового пункта, снабжающего теплом и горячей водой близлежащие три дома, а также детский сад, гимназию и театр балета им. Л. Якобсона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

Дело дошло до суда, который постановил не чинить препятствий сотрудникам ООО «Жилкомсервис №1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в доступе к тепловому пункту, закрытому на замок собственниками квартир. Для исполнения этого решения судебным приставам Центрального района Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу пришлось провести «спецоперацию».

Сегодня, 27 сентября, судебные приставы совместно с представителями администрации Центрального района и ООО «Жилкомсервис №1» пришли на место, чтобы исполнить решение суда в принудительном порядке. Однако проигравшая суд сторона отказалась открыть помещение. Замки были срезаны, и специалисты зашли в подвал.

«Чтобы попасть в нужное помещение, пришлось воспользоваться лестницей, но здесь всех ожидал неприятный сюрприз — должники заколотили вход фанерой, поставив сверху ведро с водой и тяжелые металлические грузы. Пройдя полосу препятствий, представители взыскателя в итоге запустили подачу горячей воды, долгожданное тепло стало поступать в другие дома», — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

Там предупредили, что если нарушители попробуют вновь закрыть доступ к теплопункту, исполнительное производство может быть возобновлено по заявлению взыскателей.