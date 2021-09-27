Киев, 27 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Признать какое-либо государство «страной-агрессором» может только Совет Безопасности ООН, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Признать страну агрессором может только Совет Безопасности ООН. И больше никто. Есть такое решение в отношении России по событиям в Донбассе? Нет», — написал он в телеграм-канале.

Он напомнил, что войну с Россией никто не объявлял, ни «президент Украины, ни Верховная рада». Для решения конфликта на востоке страны, власти в Киеве должны провести оценку причин, которые привели к событиям 2014 года, уточнил он.

Напомним, власти Украины с 2014 года называют Россию страной-агрессором, пытаясь снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. Отметим, что в действительности РФ не является стороной данного конфликта, а лишь помогает Украине остановить боевые действия.