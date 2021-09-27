Москва, 27 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Фонд «Круг добра» обратился к врачебному сообществу с просьбой провести анализ накопленной врачебной практики по применению препарата «Золгенсма».

Детскийхоспис.рф Александр Ткаченко

В своем обращении к ряду видных врачей-генетиков председатель правления Фонда Александр Ткаченко отмечает, что с момента выхода на рынок препарата «Золгенсма», накопился значительный опыт, который позволяет задуматься о новых подходах к его применению при лечении СМА. К тому же сам производитель постоянно расширяет критерии назначения лекарства.

Основой методологии принятия решений Фондом по финансированию приобретения препаратов такого класса как «Золгенсма» является разработанный ведущими специалистами Консенсус в отношении генозаместительной терапии. На данный момент Фонд уже принял решение об обеспечении 12 детей, нуждающихся в генозаместительной терапии, препаратом «Золгенсма».

"В основе нашего обращения лежит не только накопленная информация об опыте применения генозаместительной терапии, но и многочисленные обращения родителей, позиция благотворительных и общественных организаций, волонтерских групп. К нам такие обращения — о расширении медицинских критериев для обеспечения маленьких пациентов препаратом «Золгенсма» — поступают постоянно. И, конечно, мы не можем не реагировать, потому что наша миссия заключается в максимальном содействии эффективному лечению каждого больного ребенка. Но главное слово остается за врачами. Применение новых лекарственных препаратов расширяется, накапливается информация о результатах, побочных эффектах. Именно специалисты, которые понимают всю совокупность рисков и реальной пользы, должны выработать консенсус. А наша задача и врачей на местах — ему следовать и обеспечивать максимально эффективную и оперативную лекарственную помощь детям», — подчеркнул председатель Правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко.