«Круг добра» просит врачей проанализировать опыт применения «Золгенсмы»
Москва, 27 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Фонд «Круг добра» обратился к врачебному сообществу с просьбой провести анализ накопленной врачебной практики по применению препарата «Золгенсма».
В своем обращении к ряду видных врачей-генетиков председатель правления Фонда Александр Ткаченко отмечает, что с момента выхода на рынок препарата «Золгенсма», накопился значительный опыт, который позволяет задуматься о новых подходах к его применению при лечении СМА. К тому же сам производитель постоянно расширяет критерии назначения лекарства.
Основой методологии принятия решений Фондом по финансированию приобретения препаратов такого класса как «Золгенсма» является разработанный ведущими специалистами Консенсус в отношении генозаместительной терапии. На данный момент Фонд уже принял решение об обеспечении 12 детей, нуждающихся в генозаместительной терапии, препаратом «Золгенсма».