Лондон, 27 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 25-го на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 27 сентября сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович. Второе место занимает российский теннисист Даниил Медведев. Замыкает тройку грек Стефанос Циципас.

На четвёртой позиции идёт представитель Германии Александр Зверев, на пятой — ещё один российский теннисист Андрей Рублёв. Карен Хачанов занимает 27-е место.

Рейтинг ATP от 27 сентября: