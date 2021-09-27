Карацев поднялся на 24-е место в рейтинге ATP
Лондон, 27 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 25-го на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 27 сентября сообщается на сайте организации.
(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев
Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович. Второе место занимает российский теннисист Даниил Медведев. Замыкает тройку грек Стефанос Циципас.
На четвёртой позиции идёт представитель Германии Александр Зверев, на пятой — ещё один российский теннисист Андрей Рублёв. Карен Хачанов занимает 27-е место.
Рейтинг ATP от 27 сентября:
- Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка;
- Даниил Медведев (Россия) — 10 575;
- Стефанос Циципас (Греция) — 8 350;
- Александр Зверев (Германия) — 7 760;
- Андрей Рублев (Россия) — 6 130;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 5 815;
- Маттео Берреттини (Италия) — 5 173;
- Доминик Тим (Австрия) — 4 995;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 3 765;
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3 440.