Нижний Тагил, Свердловская область, 27 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) разместят семь остановочных комплексов, изготовленных гражданами, отбывающими наказание в исправительной колонии № 12. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН.

ГУФСИН по Свердловской области Остановка общественного транспорта

Уже уже вторая партия остановок для города — ранее в колонии собрали пять комплексов для мест с повышенным пассажиропотоком. До этого ИК-12 выполняла аналогичные заказы для Верхотурья (Свердловская область) и Новосибирска.

«Также колония произведет для ещё одного из нижнетагильских заказчиков 600 секций ограждений и 42 оконные решётки», — сообщили в ГУФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург получил 60 новых газомоторных автобусов.