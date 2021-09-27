Тоцкий район, Оренбургская область, 27 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области автоинспектор стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Полицейского подозревают во взяточничестве, сообщает СУ СКР по региону.

A-r-e-s Взятка

По версии следствия, сотрудник полиции вблизи села Тоцкое-2 Тоцкого района получив лично от водителя, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения при управлении транспортом, 30 тыс. рублей. В результате на автовладельца не составлялся административный протокол, и пьяный мужчина продолжил движение по дороге на машине. В пользу взяткодателя было совершено преступное бездействие.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»).

В областном УМВД сообщили, что преступление раскрыли усилиями отдела собственной безопасности.