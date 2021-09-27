Краснодар, 27 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 222 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 сентября. Сутками ранее сообщалось о 221 новом носителе инфекции. В числе новых заболевших — восемь детей.

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«В Краснодаре заболели 43 человека, в Сочи и Армавире — по 29, в Отрадненском районе — 15. В Анапе 12 инфицированных, в Горячем Ключе, Белореченском, Усть-Лабинском районах — по 9, в Крыловском — восемь», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус получили 73 253 человека, в том числе 4 806 детей. Выздоровели из общего числа на данный момент 52 613 пациентов, в том числе 124 — за последние сутки. Скончались 6 127 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

На 27 сентября в ковид-стационарах лечатся 3 318 человек, дома — 11 195. В тяжйлом состоянии находятся 104 пациента с коронавирусом — 98 находятся на аппаратах ИВЛ, шесть пациентов — на ЭКМО.