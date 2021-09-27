Ираклион, Греция, 27 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Из-под руин церкви недалеко от деревни Аркалохори на острове Крит извлечен погибший рабочий, сообщает AMNA 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM После землетрясения

На него обрушилась крыша во время землетрясения, которое потрясло остров.

Еще один работник той же церкви был освобожден спасателями из-под обломков целым и невредимым.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 по шкале Рихтера находился в 23 км к северо-западу от Орви, а его очаговая глубина составляла 10 км, сообщил Институт геодинамики Национальной обсерватории Афин.