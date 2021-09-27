Махачкала, 27 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации в трех районах — Цумадинском, Цунтинском, Тляратинском районе и на Бежтинском участке. Решение о введении режима ЧС было принято в связи с повреждением линий электропередачи и разрушением дорог в результате сильных ливней, прошедших с 23 по 25 сентября, сообщили в минэнергетики республики.

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«Было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором было принято решение о введении для органов управления и сил республиканской подсистемы РСЧС режима чрезвычайной ситуации на территории четырех муниципальных образований (Цумадинском, Цунтинском, Тляратинском районах и Бежтинском участке)» , — говорится в сообщении министерства.

Напомним, из-за разгула стихии в указанных районах произошло аварийное отключение электроэнергии и оказались поврежденным дороги. Без света остались более 35 тыс. жителей. Закрыты для движения автотранспорта дороги республиканского и регионального значения. На восстановление подачи электроэнергии, по оценкам энергетиков, потребуется 2−3 дня. Свет будет дан во все районы, по предварительным данным, к концу дня 28 сентября. А на восстановление дорог на отдельных участках может уйти от суток до месяца.

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