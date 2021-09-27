Красногорск, 27 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случае заражения коронавирусом в Подмосковье продолжается увеличиваться. Об этом свидетельствует опубликованная 27 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1330 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 115 случаев больше аналогичного показателя 26 сентября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1215 человек, а днем ранее — у 1106 жителей.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 22 236 случаев заражения коронавирусом.