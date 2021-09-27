Берлин, , 11:39 — REGNUM Социал-демократов, либералов и «Зелёных» граждане Германии хотят видеть в новом правительстве. Об этом лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил на торжественной церемонии в штаб-квартире партии.

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Он отметил, что три партии — СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) — были усилены, и это очевидный запрос, сформулированный избирателями.

«Эти три партии должны вести следующее правительство», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Германии состоялись выборы в бундестаг, после чего начались переговоры о формировании коалиции. Социал-демократы получают 206 мест в однопалатном германском парламенте, 118 мест у «Зелёных», 92 места — у СвДП. Эти три партии усилили свои позиции по сравнению с предыдущим составом. Остальные партии лишились части кресел. У ХДС/ХСС будет 196 мест, у «Альтернативы для Германии» — 83, у «Левых» — 39. Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.

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