Уфа, 27 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Шесть свалок твердых коммунальных отходов намерены ликвидировать в городах Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Oblkompriroda.volgograd.ru Свалка

Сообщается, что ход реализации мероприятий нацпроекта «Экология» в республике был рассмотрен на заседании правительства региона.

Так, в рамках реализации республиканского проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в республике построен полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс на северо-востоке региона в Дуванском районе. Данный объект планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября.

Отмечается, что полигон твердых коммунальных отходов планируется также построить около села Мраково Кугарчинского района, а в 2023 году такой полигон намерены создать в Сибае.

«До конца 2023 года инвесторами планируется построить объекты утилизации твердых коммунальных отходов. Это пять участков компостирования органических отходов, строительство мусороперерабатывающего завода ВТБ, строительство комплекса по переработке вторичной ПЭТ-бутылки», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в республике в рамках республиканского проекта «Чистая страна» планируют ликвидировать шесть свалок, которые расположены в городах Кумертау, Давлеканово, Баймак, Сибай, Стерлитамак и Благовещенск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по переработке пластиковых бутылок.