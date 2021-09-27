Владивосток, 27 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Три туристки, поиски которых в настоящее время в районе горы Фалаза в Приморском крае ведут спасатели, вышли на связь с родственниками.

25.mchs.gov.ru Спасатели

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«Пропавшие туристки вышли на связь с родственниками», — сообщил в беседе с РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

При этом собеседник отметил, пока женщин обнаружить не удалось, поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, трое женщин, которые 25 сентября отправились в тур поход, пропали 27 сентября в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза.

На место предполагаемого маршрута движения группы на поиски были направлены спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также сотрудники полиции. Всего к поискам привлечено восемь человек.