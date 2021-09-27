Киев, 27 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 3007 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 сентября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 26 сентября на Украине зафиксировано 3007 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 286, медработников — 32)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 395 404.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 94 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 55 720.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 245 144 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 710 080 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 4647 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.