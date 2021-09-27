Москва, 27 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в России за последние сутки увеличилось на 22 236, сообщили 27 сентября в оперативном штабе по противодействию COVID-19, опубликовав обновлённую статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в РФ было подтверждено 22 498 случаев заражения. Общее число заражений с начала пандемии достигло 7 443 149 случаев. Новых носителей вируса медики обнаружили во всех регионах страны. Лидерами по суточному приросту среди субъектов стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 779 человек. Общее число смертей с начала пандемии достигло 204 679.

Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане начали испытывать эффект от комбинации вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт» и AstraZeneca.