Сердобск, Пензенская область, 27 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По факту хлопка газа в Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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В результате от хлопка газа пострадала семейная пара, проживающая в квартире — 67-летняя женщина и 64-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали в медцучреждение.

ЧП произошло вечером 26 сентября в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Ленина в Сердобске.

ИА REGNUM напоминает, в результате хлопка газа в одной из квартир города Сердобска выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв. метров.

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