Муйский район, Бурятия, 27 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Верховном суде Бурятии вынесли приговор жителю Забайкальского края, признанному виновным в убийстве делового партнёра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, убийство произошло в августе 2019 года.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Осужденный вместе с убитым работали в сфере пассажирских перевозок, а также имели нелегальный заработок в сфере незаконного оборота драгоценных металлов. В 2019 году один из них решил расправиться с партнёром, заподозрив его в сокрытии части выручки. 2 августа, возвращаясь из Иркутской области в Читу, они остановились в лесу на территории Муйского района Бурятии приготовить еду.

«В этот момент злоумышленник подошел к спутнику со спины и выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Затем мужчина похитил ценные вещи, травматический пистолет и дорогостоящий автомобиль потерпевшего, на котором они ехали, и вместе со своим приятелем, сопровождавшим их в поездке, закопал в лесу тело покойного, а позже отдал помощнику похищенный пистолет», — отметили в управлении.

Уголовное дело было возбуждено в Забайкалье после заявления родственника убитого об исчезновении мужчины. Его тело было найдено в июне 2020 года, после чего расследование было передано следователям в Бурятии. В ходе следственных действий на территории трёх регионов, подозреваемый был задержан.

Приговором суда мужчина приговорён к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его приятеля признали виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей.