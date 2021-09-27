Рим, 27 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Компания Lamborghini вывела на тестовые испытания в Италии Aventador, который может быть прототипом нового поколения модели. Снимки модели размещены на портале Motor1.

Motor1 Прототип Lamborghini Aventador

По предварительной информации, автопроизводитель проводит испытания новой функции, которая расположена в задней части модели.

Прототип Aventador был замечен недалеко от предприятия Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе. Модель напоминает Lamborghini Aventador S. Однако у модели на корме нет некоторых деталей.

Возможно, Lamborghini тестирует модернизированный Aventador, который получит новый аэродинамический пакет.

Напомним, летом 2021 года компания Lamborghini выпустила прощальную версию суперкара Aventador. По словам главы компании Стефана Винкельмана, купе, получившее название Aventador LP 780−4 Ultimae, станет последней моделью с двигателем V12.

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