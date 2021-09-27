Чита, 27 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Правительство России выделило Забайкальскому краю, где летом 2021 г. пережили три волны поводка, более 4,3 млрд рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального правительства Андрей Кефер в ходе оперативного совещания 27 сентября.

Наводнение

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«В связи с этим будет организовано оперативное совещание по всем запланированным мероприятиям — строительству и ремонту домов, выплатам, контролю. Люди должны понимать сроки, и в какой последовательности всё будет организовано», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что по некоторым районам наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка. Принято решение о выделении дополнительной помощи по строительству водоотвода — 5,8 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

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