В Еврейскую АО привезли медицинское оборудование для онкоцентра
Биробиджан, 27 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Оборудование стоимостью 27 млн рублей доставлено в Еврейскую автономную область. Его установят в региональном онкологическом центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.
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В онкоцентре появится аппарат УЗИ, который может проводить широкий спектр исследований. Медучреждение также получило новый анализатор крови, высокоточный микроскоп и электрохирургический блок.
Он также отметил возможность проводить с помощью нового аппарата 3D-сканирование. Такая услуга очень востребована в акушерстве и гинекологии.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии недовольны работой системы здравоохранения региона. Ролик об автономии для Восточного экономического форума, где описывались достижения медицины ЕАО, вызвал бурное возмущение в соцсетях.