Биробиджан, 27 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Оборудование стоимостью 27 млн рублей доставлено в Еврейскую автономную область. Его установят в региональном онкологическом центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.

Minzdrav.gov.ru УЗИ аппарат

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В онкоцентре появится аппарат УЗИ, который может проводить широкий спектр исследований. Медучреждение также получило новый анализатор крови, высокоточный микроскоп и электрохирургический блок.

«Аппарат УЗИ, приобретенный в этом году, — это одна из последних моделей в своём классе, которая даёт широкие возможности для диагностики. Можно проводить исследования желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сосудов головного мозга, артерий и вен верхних и нижних конечностей и брюшной полости, суставов, исследовать мельчайшие кровеносные сосуды в энергетическом режиме и делать биопсию под узи-контролем. Ещё одна особенность аппарата — возможность проведения эластографии. Это особый вид исследования, который позволяет определять эластичность различных структур и диагностировать злокачественные образования, расположенные в щитовидной железе, молочных железах, печени и других органах», — рассказал врач ультразвуковой диагностики областного онкологического диспансера Виталий Астахов.

Он также отметил возможность проводить с помощью нового аппарата 3D-сканирование. Такая услуга очень востребована в акушерстве и гинекологии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии недовольны работой системы здравоохранения региона. Ролик об автономии для Восточного экономического форума, где описывались достижения медицины ЕАО, вызвал бурное возмущение в соцсетях.