Брянск, 27 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Брянской области 27 сентября выявлены 194 новых носителя коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. выписаны после лечения 78 пациентов, скончались от осложнений пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области зарегистрировано 64 932 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 60 302 человека. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 1 418 пациентов.

С начала пандемии в регионе выполнено 778 831 исследование на коронавирус, в том числе 3 249 тестов проверены за последние сутки.