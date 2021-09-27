София, 27 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Болгарский национальный банк (БНБ) в ближайшее время может возглавить действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом 27 сентября сообщает софийская газета «Труд» со ссылкой на собственные источники.

Alex Lovell-Troy Болгарский флаг

По некоторым данным, накануне Георгиева встретилась с рядом парламентариев и некоторыми представителями правительственных и экономических кругов Болгарии. О месте и темах проведённого разговора ничего не известно, однако, как заявил журналистам софийский экономист и бывший депутат парламента Болгарии Любомир Каримански, «в данном контексте речь вполне могла идти о новой должности Георгиевой в Болгарии».

«Для этого есть все предпосылки», — резюмировал он.

По мнению аналитика, власти Болгарии могут использовать опыт Георгиевой в качестве «кризисного менеджера» в борьбе с инфляцией и общим экономическим кризисом в стране.

Напомним, ранее Георгиева в качестве фактического главы МВФ оказалась в центре грандиозного скандала. Ряд структур в США заподозрил ее в «лоббировании экономических интересов Китая». Ранее власти Болгарии не исключили вероятности привлечения Георгиевой, являющейся этнической болгаркой, к активной политической и экономической деятельности на родине.