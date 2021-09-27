Воронеж, 27 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Ход расследования уголовного дела о пожаре в больнице в городе Лиски Воронежской области поставлен на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета. Сегодня, 27 сентября, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству Следственного управления по Воронежской области доложить о проведенных следственных действиях.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области Место пожара

Как предварительно установлено, в ночь на 27 сентября в одной из палат хирургического отделения Лискинской районной больницы Воронежской области после тушения пожара было обнаружено тело 82-летней пациентки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным, смерть женщины наступило от отравления угарным газом. Причиной пожара, также предварительно, названо замыкание электропроводки.