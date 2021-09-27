Ярославль, 27 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается рост госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Ковид-госпиталь в Ярославле

В начале сентября на инфекционных койках от коронавирусной инфекции лечились 1068 человек, по данным депздпава на 27 сентября занято уже 1984 койки. Только за выходные в ковид-клиниках дополнительно заняли 139 коек.

«В регионе продолжает расти число заражённых COVID-19. Параллельно увеличивается и количество коек, развёрнутых для приёма ковидных больных. В работе задействовано уже 21 лечебное учреждение. Из 2390 мест заняты на сегодняшний день 1984. Состояние 202 пациентов крайне тяжелое и тяжелое, на ИВЛ и кислородной поддержке (10,2%). Состояние 1752 пациентов средней степени тяжести (88,3%)», — обнародовали статистику в депздраве.

Максимум по загрузке лечебных учреждений региона был 7 декабря 2020 года. Тогда одновременно в ковид-больницах лечились 2208 человек.