Киев, 27 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Военные Словакии впервые выполняют учебно-боевые задачи на Украине в рамках стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия-2021». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в соцсети Facebook.

7th Army Training Comma Военные учения. Украина

«В рамках стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия-2021» механизированная часть вооруженных сил Словацкой Республики впервые выполняет учебно-боевые задачи в многонациональном подразделении с его персоналом и военной техникой», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для подготовки к завершающей части маневров словацкие военные участвуют в координационных мероприятиях: проводят совместные занятия по тактике и пожарной подготовке.

«Мы здесь, чтобы провести совместную боевую подготовку, наладить взаимодействие с ВСУ, сравнить порядок действий и как можно лучше выполнить все задачи», — заявил командир словацкого подразделения, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-пакистанское учение военнослужащих «Дружба-2021» пройдёт в Краснодарском крае с 27 сентября по 6 октября.