Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Ветровой режим в районе извержения испанского вулкана Кумбре-Вьеха способствует рассеиванию воздуха, но эта опасность очень локальна. Об этом пишет La Razón со ссылкой на Институт вулканологии Канарских островов.

Лава

Отмечается, что указанная опасность может существовать лишь в окрестностях района, где лава встречается с морем.

Вдыхание или контакт с газами и жидкостями, образованными в результате соприкосновения лавы с морем, может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также затруднение дыхания — особенно у людей с уже имеющимися заболеваниями дыхательных путей.