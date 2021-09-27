Калуга, 27 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Калужской области за прошедшую неделю зафиксировано более трех тысяч сообщений граждан в Центр управления регионом. Рост числа жалоб составил 42%. Больше всего обращений жителей региона касались сферы ЖКХ и отопления. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

С 20 сентября в регионе был начат пуск тепла в многоквартирные дома. Отапливаются 4920 многоквартирных домов из 4961, что составляет 92% от всего жилого фонда. В Дзержинском районе из 253 домов не отапливаются четыре, в Малоярославецком районе из 354 — семь, в Калуге из 2218 — 30. По заверению представителей муниципальных образований, в Калуге и поселке Товарково тепло подано до конца недели, в Малоярославце — 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге неисправность в котельной оставила без горячей воды и отопления 19 жилых домов, школу № 22 и детский сад. Также была обесточена котельная на улице Социалистической. Без горячей воды остались 10 многоквартирных жилых домов. Пять социальных объектов остались не только без горячей воды, но и без отопления. Ранее была обесточена котельная и на улице Телевизионной. Данное отключение оставило без горячей воды два жилых дома.