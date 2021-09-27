Лиски, Воронежская область, 27 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели пожилой пациентки при пожаре в больнице в городе Лиски Воронежской области возбуждено следственными органами, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области Фото с места пожара

Как сообщили в СК, по предварительным данным, тело 82-летней пациентки было обнаружено утром 27 сентября в одной из палат хирургического отделения Лискинской районной больницы Воронежской области после тушения пожара. Смерть, по предварительному заключению, могла наступить в результате отравления угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Сотрудники СУ СКР намерены проверить следственным путём в том числе и причину пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в одной из палат Лискинской районной больницы поступило в МЧС около 02:34. Возгорание на площади 15 кв. м оперативно ликвидировали. На месте пожара обнаружили тело пожилой пациентки. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание.