Новосибирск, 27 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня днём, 27 сентября, эвакуировали учеников школы № 99 на Чаплыгина, 59. На место приехали пожарные, полицейские и медики.

Телефонный терроризм

«На улицу вывели все классы. Школьники говорят, что заминировали», — сообщает редакция «НГС Новости».

В региональном управлении МВД обещали прокомметировать позже, в службу 112 сообщений о минировании не поступало, телефон школы не отвечает.

Напомним, накануне, 26 сентября, в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких торговых центров.

Читайте также: В Новосибирске эвакуируют торговые центры