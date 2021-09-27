Москва, 27 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. На начало 2021 года компании из Великобритании инвестировали в экономику Москвы около 22 млрд долларов, сообщил 27 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

По его словам, инвестпотенциал и бизнес-климат столицы позволяют привлекать инвесторов из других стран.

«Так, объём накопленных прямых иностранных инвестиций из Великобритании за девять месяцев вырос в полтора раза — с 12,8 миллиарда долларов в апреле 2020 года до 21,9 миллиарда долларов в январе 2021 года», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что в российской столице работают представительства британских компаний из различных сфер.