Кострома, 27 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Дату подключения всех домов Костромы к теплу перенесли на 29 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Костромы Анатолий Кошкин, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства .

Батарея

В настоящее время из-за порывов на сетях пуск тепла приостановлен в 59 жилых домах с центральным отоплением. Устранить дефекты труб планировали к 26 сентября, но сделать это в обозначенные сроки не удалось.

«Ремонтные работы ещё ведутся. ТГК-2 работали на объектах и в выходные, но немного не успели , потому что у них был большой объём работ по ремонту четвертого вывода магистральных сетей от ТЭЦ-1. В среду все работы по домам должны быть завершены. Соцсфера на данный момент вся в тепле» , — пояснил Анатолий Кошкин.

Всего в Костроме имеется 2077 домов с центральным отоплением. По данным на утро 27 сентября батареи нагрелись в 97% из них. Отопительный сезон в жилом фонде областного центра начался 15 сентября.