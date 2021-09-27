Белгород, 27 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Иски о банкротстве против должников направила в арбитражный суд налоговая служба Белгородской области. Одновременно налоговики подали заявления на 109 компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

За 30 августа — 1 сентября 2021 года региональное управление ФНС подало иски против компаний с недоимками в бюджет. Среди них нет крупных местных предприятий, большинство ответчиков — это малые торговые, производственные и строительные компании. В ряде случаев заявления налоговиков поданы к «отсутствующему должнику».

Суд пока не принял иски к рассмотрению. По более ранним заявлениям арбитраж указывал налоговикам на отсутствие необходимых документов, в том числе доказательств принятия решения о взыскании задолженности и наличия активов, сообщает 27 сентября «Ъ-Черноземье».