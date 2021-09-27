Магадан, 27 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Магадане осужден 23-летний мужчина за истязание несовершеннолетнего сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе прокуратуры Колымы.

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Уголовное дело расследовано СУ СК РФ по Магаданской области.

В суде установлено, что с февраля по апрель подсудимый на почве ревности к жене проявлял агрессию к совместному новорожденному ребёнку и систематически избивал его и причинял телесные повреждения.

Суд приговорил обвиняемого к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии по обвинению в жестокости по отношению к сыновьям перед судом предстал отец двоих детей.