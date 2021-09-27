Сеул, 27 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Более 40% жителей Южной Кореи старше 30 лет не состоят в браке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

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Согласно результатам опроса, проведённого в 2020 году, 13,7 млн жителей страны старше 15 лет не состояли в браке, что составляет 31,1% населения страны. Среди них на возрастную категорию старше 30 лет приходится 2,82 млн человек или 42,5%.

По сравнению с 2019 годом, число людей от 30 лет, не состоящих в браке, увеличилось на 140 тыс. человек.

Известно, что 50,8% людей старше 30 лет приходится на мужчин, а 33,6% — на женщин.

Эксперты отмечают, что молодые люди страны отказываются от брака и рождения детей из-за трудностей с поиском достойной работы в условиях пандемии коронавируса.

Между тем, в браке состоят 55,9% южнокорейцев, разведены — 5,8%.