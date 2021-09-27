Якутск, 27 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Памятник наскальной живописи «Петровское» в Якутии покажут всему миру. Виртуальный тур по местности «Сайыҥҥы Аартык», где он находится, был представлен в день государственности республики, написало ЯСИА.

(сс) Alan Levine Наскальные рисунки

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Автор идеи — Ион Дмитриев. Суть тура — представить всем интересующимся самые северные рунические надписи. Виртуальным проект стал в том числе потому, что уникальные надписи находятся в аварийном состоянии из-за обвалов камней.

«Современные технологии помогают лучше изучить прошлое. Теперь с помощью виртуальной реальности любой желающий, не выходя из дома, может посмотреть на наскальные рисунки, которые хранят свидетельства жизни древних племен и народов на протяжении тысячелетий», — отметила специалист Музея письменности СВФУ Яна Стручкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в бассейне Верхней Лены был обнаружен монгольский родовой знак — тамгу чингизидов. Его нашли специалисты Музея письменности Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) на наскальных рисунках.