Таганрог, Ростовская область, 27 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления детей в аквапарке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 сентября.

В бассейне

Напомним, что 26 сентября после посещения бассейна в одном из аквапарков Таганрога у шестерых детей резко ухудшилось самочувствие. Несовершеннолетних доставили в больницу с признаками отравления парами хлора. Четверых юных посетителей аквапарка медики отпустили домой, двое детей остаются в больнице.

«Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пробы воздуха и воды, произведены смывы с поверхности различных участков помещения для проведения экспертных исследований. Также изъяты документы, относящиеся к деятельности культурно-оздоровительного комплекса», — уточнили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.